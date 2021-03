전경선 도의회 운영위원장 ‘청소년 의회교실’ 참여

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전경선 전남도의회 운영위원장(더불어민주당·목포5)이 11일 청소년 의회교실에 참석한 목포신흥초등학교 학생들을 격려했다.

전남도의회 청소년 의회교실은 청소년들이 민주 의식을 함양하고 지방의회의 기능과 역할을 쉽게 이해할 수 있도록 지난 9일부터 오는 7월 8일까지 도내 28개교 초·중·고교와 특수학교 학생 850여 명을 대상으로 의사진행 과정을 직접 체험하는 프로그램이다.

이 행사는 지난 2009년부터 11년째 시행해오다 지난해 코로나19 사태로 전면 중단된 후 올해 첫 비대면 형식으로 재개설했다.

학생들은 입교식을 시작으로 ▲모의 의회 ▲의회 퀴즈교실 ▲3분 자유발언 ▲수료식 순으로 참여했다. 모의 의회는 학생의 관심사가 반영된 ‘학교 내 CCTV 설치에 관한 조례안’을 상정해 찬반 토론과 표결 등 의사진행 과정을 체험했다.

“도의원이 되려면 어떻게 해야 하느냐”는 질문에 전경선 위원장은 “주변과 이웃에 관심을 두고 어떻게 하면 우리가 더 행복하게 살아갈 수 있을까에 대해 자꾸 고민해야 한다”고 답변했다.

전경선 위원장은 “무엇보다 중요한 것은 튼튼한 몸과 마음이므로 열심히 뛰어놀고 책도 많이 읽어야 한다”며 “앞으로 민주시민으로서 긍지를 갖고 이를 갈고 닦아 사회를 이끄는 리더로 훌륭히 성장할 수 있기를 응원한다”고 당부했다.

