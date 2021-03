문준희 합천군수, 화재 안전 119 릴레이 챌린지 동참

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 문준희 합천군수는 10일 ‘하나(1)의 가정과 차량에 하나(1)의 소화기와 감지기 구비(9)’를 권장하는 ‘화재 안전 119 릴레이 챌린지’에 동참했다.

이번 119 릴레이 챌린지는 작년 제58회 소방의 날을 맞아 시작된 캠페인으로, 화재로부터 귀중한 인명과 재산 보호를 위해 소화기와 감자기를 설치 갖추도록 홍보하고자 마련됐다.

구인모 거창군수의 지명으로 이번 챌린지에 동참한 문 군수는 “소화기?감지기 구비 같은 작은 실천으로 큰 피해를 예방할 수 있으니 군민 여러분께서도 많은 참여를 바란다”고 전했다.

다음 참여자로 박진식 새마을운동 합천군지회장, 이태련 바르게살기운동 합천군협의회장, 차기운 한국자유총연맹 합천군지회장을 지목했다.

한편 합천군은 취약계층에 대한 주택용 소화기?감지기를 매년 보급하는 등 화재 예방과 군민 안전을 위해 노력하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr