與 "신문 부수 조작 대국민 사기, 신속 수사·환수해야"

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당이 11일 ABC협회 직원의 내부 고발을 통해 알려진 일부 언론사의 부수 조작 의혹에 대해 신속하고 엄정한 수사와 함께 부풀려진 부수로 얻은 국가보조금과 광고비의 철저한 환수를 촉구했다.

민주당 미디어·언론 상생 태스크포스(TF) 소속 의원들은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "수사 당국의 신속한 수사와 함께 문체부의 신속한 개혁방안 발표, 나아가 조작돼 부풀려진 부수로 국가보조금, 광고비를 부당 수령한 부분은 철저히 조사해 즉각 환수돼야 한다"며 이같이 말했다.

앞서 지난해 12월 ABC협회 내부고발자는 일부 언론사의 유료부수가 조작됐다는 내용을 담은 진정서를 문화체육관광부에 접수했고, 이에 문체부가 조사를 진행 중이다. TF 단장인 노웅래 최고위원은 "기성 언론의 유료부수 조작은 사회적 공기로서 언론의 책무를 저버린 것으로 국민을 기만하는 행위"라고 비판했다.

노 최고위원은 "문체부가 조선일보 일부 지국을 현장 실사한 결과 유료부수는 약 50% 정도로, ABC협회가 공시한 유료부수 98%와는 두 배 가까운 격차가 났다"며 "이를 토대로 보면 협회가 밝힌 2019년 조선일보 유료부수 116만부 중 절반인 58만부만 실제 유료부수였던 셈"이라고 전했다.

그러면서 "이로 인해 조작된 뻥튀기 부수를 기준으로 정부 보조금이 부당 지급되고 정부와 일반기업의 광고단가가 부풀려 산정됐다"며 "문체부 조사에 따라 계산하면, 조선일보는 2배 이상 부풀려진 조작 부수를 통해 지난 5년간 최소 20여억원의 국가 보조금을 부당 수령했을 것으로 추정된다"고 비판했다.

아울러 "부풀려진 부수를 기준으로 정부 광고의 등급을 산정한다는 사실까지 감안하면, 조선일보가 부당 수령한 금액은 공익광고비까지 합해 수백억에 달할 것으로 보인다"며 "ABC협회와 신문사의 유착과 이로 인한 부수조작 행위는 명백한 대국민 사기며, 언론계의 신뢰를 무너뜨리는 행위"라고 덧붙였다.

그러면서 수사당국의 신속하고 엄정한 수사, 신속한 문체부의 개혁방안 발표 등을 촉구했다.

TF는 "최근 민생경제연구소 등 시민단체들은 부수 조작을 한 ABC협회와 조선일보 등을 고발한 바 있다"며 "수사당국은 신속히 수사에 착수해야 한다. 수사 지연은 ABC협회와 관련 신문사가 자료를 은폐할 시간만 벌어줄 뿐이다. 부수 조작의 근거가 된 24개 지국부터 수사를 시작하면 될 것"이라고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr