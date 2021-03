정유업계도 '2050 탄소중립' 노력 동참

[세종=아시아경제 권해영 기자] 탄소배출량이 많은 업종인 정유업계가 '2050 탄소중립' 달성을 위해 적극 노력하기로 했다.

산업통상자원부는 11일 서울 서초구 엘타워에서 SK이노베이션, GS칼텍스, 에쓰오일, 현대오일뱅크 등 정유업계와 민관 협의체인 '정유업계 탄소중립 협의회'를 발족하고 탄소중립 추진 전략을 논의했다. 지난달 철강을 시작으로 석유화학, 시멘트, 반도체·디스플레이, 비철금속 등에 이어 각 산업계와 연달아 탄소중립 협의회를 구성해 회의를 열고 있다.

정유산업은 지난 2019년 기준 연간 탄소 배출량이 약 3200만t으로 전체 산업 배출량의 약 6%를 차지한다. 철강, 석유화학, 시멘트에 이어 네 번째로 많다.

임재규 에너지경제연구원 선임연구위원은 주제 발표에서 "정유산업은 세계 5위 정제능력을 갖춘 우리나라 6위 수출산업이지마 탄소중립 추진 과정에서 심각한 어려움이 예상된다"며 "기술혁신을 통한 산업 고도화와 기존의 감축 수단 외에 추가적 대안 마련이 필요하다"고 제언했다.

대한석유협회는 정유공장과 산업단지 내 열통합을 통한 에너지 절감, 고탄소연료(B-C유)에서 저탄소연료(LNG)로의 전환, 제조 공정상 배출되는 이산화탄소 포집 등 정유업계가 그동안 실행해 온 온실가스 배출 감축 노력을 소개했다. 향후 추가적인 탄소 저감과 탄소중립을 위해 블루수소 생산, 이산화탄소 포집 및 활용(CCU) 기술 개발·적용, 신재생 에너지 사용, 친환경 사업 다각화 등의 노력이 필요하다고도 언급했다.

정동채 석유협회 회장은 "지난해 코로나19로 인한 석유 수요 감소로 국내 정유산업 태동 이후 최대 영업손실을 기록한데다 화석연료에 기반을 둔 산업의 특성상 탄소중립은 당장 달성하기 힘든 목표"라며 "그럼에도 지속 가능하고 탄소중립에 기여할 수 있는 다양한 방안을 강구하고 노력하겠다"고 말했다.

정유업계는 차세대 바이오연료 도입과 정유 공정상 친환경 원료 활용에 대한 정부 지원을 요청했다. 정부는 업계·전문가와 별도의 태스크포스(TF)를 구성해 기술수준, 품질, 안전성 등을 검토하기로 했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr