4월말까지 8주간

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 농특산물 온라인 쇼핑몰 '포항마켓'에서 4월말까지 매주 월요일마다 8주간 20∼30%를 할인하는 월요특가 이벤트를 실시한다고 11일 밝혔다.

이번 봄맞이 월요특가 이벤트는 전통방식 구운과자 현미누룽지칩, 청국장가루 서리태, 황금 황산화 고구마 풍원미 등 27개 농가가 참여한 가운데 200여 개의 다양한 상품으로 구성됐다.

현재 포항마켓에서는 183개의 농가가 입점해 1678여개 상품을 판매하고 있다. 중간 유통마진 없는 생산자 직거래 방식이다.

배성규 포항시 농식품유통과장은 "지속적인 농가발굴과 품목 확대를 통해 농특산물의 온라인 유통 활성화에 최선을 다할 것"이라며 "이와 같은 이벤트를 통해 대외적으로 '포항마켓'을 적극 홍보할 계획"이라고 전했다.

