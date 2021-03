"차등의결권 도입기업, 경영성과·주주이익 실현 우수"

전경련, 글로벌 시총 100대 기업 차등의결권 도입 vs 미도입 성과 분석

[아시아경제 김흥순 기자] 글로벌 시가총액 100대 기업을 대상으로 차등의결권을 도입한 기업이 성장성·수익성·안정성 등 경영성과와 주주이익을 실현하는데 우수했다는 분석결과가 나왔다. 차등의결권은 적대적 인수합병(M&A) 등에 맞서 기업의 경영권과 지배구조를 안정적으로 유지할 수 있도록 하는 방어수단으로 일부 주식에 특별히 많은 수의 의결권을 부여해 일부 주주의 지배권을 강화하는 것이다.

전국경제인연합회(전경련)는 뉴욕증권거래소와 나스닥, 도쿄증권거래소, 상해증권거래소, 홍콩증권거래소 등 글로벌 5대 증권시장의 차등의결권 허용 여부와 차등의결권 도입기업과 미도입기업간 경영성과 분석 결과를 11일 발표했다.

전경련에 따르면 글로벌 5대 증권시장은 모두 차등의결권을 도입한 기업의 상장을 허용했다. 적대적 M&A에 대응한 기업 경영권 보호와 자국 기업의 해외 증권시장 상장 방지가 이유였다.

뉴욕증권거래소가 1898년 차등의결권 도입기업의 상장을 처음 허용했으나 주주 차별 논란이 일자 1940년 이를 금지했다. 그러나 1980년대 적대적 M&A가 성행하자 1994년부터 다시 차등의결권을 도입했다.

나스닥에서도 구글과 페이스북 등이 차등의결권을 도입하며 상장했다. 도쿄증권거래소는 단원주 제도(일정 수의 주식을 하나의 단원으로 묶어 한 단원에 의결권 하나를 부여)를 도입해 차등의결권과 동일한 효과를 얻고 있다.

홍콩과 상해증권거래소도 바이두, 알리바바 등 중국 IT기업들이 잇따라 미국에 상장하자 각각 2018년과 2019년 차등의결권 도입기업의 상장을 허용했다.

차등의결권 도입기업 고용 증가율 32.3%…미도입기업 2배 이상

전경련이 글로벌 시가총액 100대 기업 중 차등의결권을 도입한 기업과 그렇지 않은 기업의 경영 성과(2014년 대비 2019년)를 분석한 결과 차등의결권 도입기업의 총매출과 고용은 각각 54.4%, 32.3% 늘었다. 이는 차등의결권 미도입기업의 증가율(총매출 13.3%·고용 14.9%)보다 높은 수치다.

차등의결권 도입기업의 연구·개발(R&D) 투자와 설비 투자도 각각 190.8%, 74.0% 증가했다. 미도입 기업의 R&D 투자 증가율은 49.1%에 그쳤고 설비투자는 0.7% 감소했다. 차등의결권 도입기업은 당기순이익(75.9%)과 영업이익(65.6%)도 미도입기업(당기순이익 21.0%·영업이익 15.9%)보다 증가했다. 또 도입기업들의 자본은 75.6% 증가한 반면 부채비율은 89.0% 감소했다. 같은 기간 미도입기업들의 자본과 부채비율은 각각 21.4%, 6.9% 증가했다.

차등의결권을 도입한 기업들은 배당금 규모나 희석주당이익도 큰 폭으로 늘어 주주 이익 실현에 더 유리한 것으로 나타났다. 배당 성향은 도입기업이 14.9% 증가했지만, 미도입기업은 6.3% 감소했다.

전경련은 우리나라는 차등의결권을 허용하지 않고 있어 국내 기업들의 해외 상장이 불가피하다고 지적했다. 또 정부가 추진 중인 '벤처기업육성에 관한 특별조치법' 개정안도 상장하지 않은 벤처기업만을 대상으로 하고 상장 후에는 3년 이내에만 차등의결권이 유효하다고 덧붙였다.

유환익 전경련 기업정책실장은 "차등의결권제를 전면 허용해 개별기업의 경영권을 보호하고 자본시장 경쟁력을 강화해야 한다"고 강조했다.

