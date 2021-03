[아시아경제 이선애 기자] 비트코인의 가격이 고공 행진하면서 가상화폐 관련주들이 11일 강세를 보이고 있다.

이날 오전 9시55분 현재 비덴트는 전일대비 2.21% 오른 1만3900원에 거래중이다. 장 초반 1만4850원까지 치솟았다. 비덴트는 국내 최대 가상화폐거래소 빗썸의 운영사 빗썸코리아 직접 지분 10.3% 보유하고 있다. 빗썸코리아의 최대주주인 빗썸홀딩스 지분까지 34.24% 보유해 현재 빗썸 지분구조상 단일 최대주주다.

위지트도 전일대비 3.63% 오른 2000원을 기록중이다.

이날 한때 국내 거래소에서 비트코인은 6533만원에 거래되며 역대 최고가인 6580만원에 근접했다.

