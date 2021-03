안철수 "LH직원 의혹, 국민의 피 땀 뽑아먹는 '기생충' 박멸해야"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의힘 서울시장 후보는 11일 한국토지주택공사(LH) 직원들의 땅투기 의혹과 관련해 "LH를 비롯한 공공의 투기는 도저히 용납할 수 없다"며 "이 정권의 정체가 부패 세력임이 확연하게 드러나고 있다"고 지적했다.

안 후보는 이날 국회에서 열린 국민의당 최고위원회의에서 "LH 직원들의 비리뿐만 아니라 여당 국회의원 가족의 투기의혹이 나왔지만 드러난 것은 빙산의 일각일 뿐"이라며 "정부 여당은 전임 정권 시절의 일까지 조사하겠다며 물타기를 하고 있다. 이들은 반성보다는 적당한 조사로 덮어 버리고, 옛날 자료 끄집어내서 흔들며 진흙탕 싸움으로 몰고가려 하고 있다"고 지적했다.

그는 "야당은 명운을 걸고, 이 사건과 싸워야 한다"며 "야당의 명운도 명운이지만 나라의 명운이 걸려있는 문제"라고 말했다. 안 후보는 "국정조사든 검찰수사든 가능한 모든 수단을 동원해 철저한 진상조사와 강력한 처벌이 이뤄져야 한다"며 "야권이 힘을 합쳐, 양심을 좀먹고 국민에 기생하며 국민의 피와 땀을 뽑아먹는 '국민의 기생충'들을 반드시 박멸해야 한다"고 주장했다.

그는 문재인 대통령을 향해 "검찰이 수사할 수 있도록 조치해야 한다"며 "진상규명과 부패 척결 의지가 있다면 그것을 마다할 어떤 이유도 없다"고 했다.

안 후보는 "지금 많은 국민들이 현 정부 여당의 권력자들과 함께 촛불을 들었던 사실을 부끄러워하고 있다"며 "그 소중하고 정의로운 촛불을 자신들의 특권과 이권을 찾는데 만 이용하고, 정의와 공정을 불태워버리는 데 써버린다면 이 정권 권력자들의 촛불은 민주의 촛불, 정의의 촛불이 아니라, 국민을 속이는 사기 촛불, 역사의 진보와 발전을 막으려는 반동의 촛불"이라고 규탄했다.

