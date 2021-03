“지역경제 활성화 맞손” LG헬로-한수원, ‘동네가게 함께가게’ 캠페인 공동 추진

[아시아경제 구은모 기자] LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 4,435 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,455 2021.03.11 08:27 장시작전(20분지연) 관련기사 LG헬로비전, “이지애 AI 아나운서가 지역뉴스 전한다”“싱크대서 25초면 끝” LG헬로 헬로렌탈, 음식물처리기 ‘그린싱크’ 출시“인기 유튜버에게 'B대면 상담' 받는다” LG헬로, 라이브 커머스 ‘헬로 라이브’ 진행 close 이 한국수력원자력과 지역경제 활성화 및 소상공인 지원을 위한 업무 협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

두 회사는 지역에 거점을 둔 사업자로서 코로나19로 어려움을 겪고 있는 강원지역 소상공인을 지원해 지역경제 활성화에 힘을 보태야 한다는 데 뜻을 같이했다. LG헬로비전은 강원도 전역에 케이블TV 방송 서비스를 제공하고 있으며, 한수원 한강수력본부는 강원 춘천에 본사를 두고 전력을 공급하고 있다.

이번 협약에 따라 LG헬로비전 강원방송과 한수원 한강수력본부는 지역경제 활성화 ‘동네가게 함께가게’ 연중 캠페인을 강원 지역에서 공동 추진한다. 동네가게 함께가게는 케이블TV 지역방송을 통해 지역사회 소상공인, 혁신 기업 등을 소개하는 연중 캠페인이다. 두 회사는 영상 제작 및 송출 비용을 추가 분담해 캠페인 규모를 확대하기로 했다. 지역경제 활성화 캠페인 공동 추진을 위한 협조 체계도 구축한다.

정헌철 한수원 한강수력본부장은 "코로나19로 힘든 지역경제 기반의 소상공인과 자영업자에게 희망과 도움을 주고자 캠페인에 동참하게 됐다“며 "이번 캠페인이 강원 소상공인들이 위기를 극복하고 강원경제가 활성화되는 계기가 되길 바라고, 한수원도 지역사회와 협력하며 어려운 시기를 슬기롭게 헤쳐 나가는 데 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

김성구 LG헬로비전 강원방송 대표는 “지역에 거점을 둔 기관 및 단체와 함께하는 다양한 캠페인을 통해 지역사회와 지역민들에게 한 걸음 더 다가가겠다”며 “소상공인들이 코로나19 위기를 극복할 수 있도록 지원하고, 지역경제 활성화에 보탬이 될 수 있도록 지속 노력하겠다”라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr