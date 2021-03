KOTRA, 아마존 스타트업 셀러 키운다…'로켓스타트 사업' 실시

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 '아마존 글로벌셀링 한국'과 함께 미국 전자상거래 시장에서 활약하는 국내 스타트업을 육성하기 위한 '로켓스타트 사업'을 실시한다고 11일 밝혔다.

KOTRA는 올해로 4년째 이 사업을 진행하고 있다. 그동안 아마존을 통해 297개사 수출 스타트업을 배출했으며 아마존 입점 1년 내 기업별 평균 수출액은 1000만원에 이른다. 올해는 총 6회, 매 회당 40개사를 선정해 총 240개사가 참가한다. 김명신 KOTRA 스타트업지원팀장은 "올해 1기 교육은 참가 경쟁률이 10대 1에 이를 정도로 높은 호응을 얻고 있다"면서 "차기 교육에 관한 참가 희망 기업의 문의가 늘고 있다"고 말했다.

참가 기업은 아마존 입점 집중교육과 아마존 매니저와의 일대일 컨설팅을 받고 제품홍보 마케팅비 일부도 지원받을 수 있다. KOTRA는 올해부터 스타트업의 의견을 반영해 아마존 입점 실습 교육 시간을 크게 늘렸고 강의 내용을 가상계좌 만들기, 전략적 상품 페이지 구성법, 검색광고 형성법, 아마존 FBA 서비스 활용법 등으로 세분화했다고 밝혔다.

입점 교육 강의는 '꼼꼼한 아마존셀러 가이드북'을 집필한 서주영 대표가 맡아 입점부터 수출 노하우까지 스타트업 셀러가 필요로 하는 내용을 전달할 예정이다.

KOTRA는 수출기업의 물류비 절감을 위해 해외공동물류센터를 운영해 아마존 주문처리센터까지의 물류 전 과정을 지원하고, 또 참가 기업은 자율적으로 수출 지원 사업을 선택할 수 있는 '수출바우처'를 통해 '아마존 검색 광고' 서비스를 이용할 수 있도록 할 계획이다. 아마존 브랜드 등록을 위해서는 미국 특허상표청(USPTO)에 상표를 등록해야 하는데 KOTRA 상표·디자인 출원 지원 사업을 통해 일부 비용을 지원 받을 수 있도록 한다.

권평오 KOTRA 사장은 "코로나19로 온라인 시장의 급속한 성장이 전 세계적 추세인 만큼 국내 기업의 해외 전자상거래 입점부터 물류, 마케팅 지원에 대한 수요가 꾸준히 늘어나고 있다"면서 "아마존과 같은 온라인 마켓플레이스 글로벌 셀러를 위한 지원 서비스를 더욱 강화해 나가도록 하겠다"고 밝혔다.

