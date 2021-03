[골프토픽] 매킬로이 "우즈 호전, 몇 주 내 퇴원 가능"

[아시아경제 노우래 기자] ○…로리 매킬로이(북아일랜드)가 차량 전복 사고를 당한 ‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)의 몸 상태를 전했다.

11일(한국시간) 미국 NBA 투나잇쇼와 인터뷰에서 "우즈와 연락이 닿았다"며 "아마 다른 선수들도 우즈와 연락했을 것 같은데 상태는 좋아지고 있다"고 했다. 이어 "다음주나 그 이후로 퇴원해서 귀가할 수 있을 것 같다"면서 "집에서 가족들과 함께 지내며 회복하는 것은 좋은 일"이라고 덧붙였다. 우즈와 지난주 미국프로골프(PGA)투어 아널드파머인비테이셔널 최종 라운드를 앞두고 전화 통화를 했다.

"우즈가 격려 메시지와 함께 ‘일들이 계획대로 되지 않는다’고 푸념하더라"고 소개했다. 매킬로이는 아널드파머인비테이셔널 최종일 우즈가 대회 마지막 날 즐겨 입는 빨간색 상의와 검은색 바지를 착용하고 쾌유를 기원했다. 우즈는 지난달 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 직접 운전하던 차량이 전복돼 다리를 심하게 다쳐 수술을 받았다. 이후 병원을 옮겨 후속 수술까지 성공적으로 마친 상황이다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr