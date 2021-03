'투기 의혹' 포천시청 공무원 고발한 사준모 대표, 고발인 자격 경찰 조사

[아시아경제 이관주 기자] 포천시청 간부급 공무원 등의 신도시 지역 부동산 투기 의혹을 수사 중인 경찰이 고발인 조사를 마치며 관련 수사에 속도를 내고 있다.

경기북부경찰청 부동산 투기사범 특별수사팀은 10일 권민식 사법시험준비생모임(사준모) 대표를 고발인 자격으로 불러 조사했다.

사준모는 앞서 40억원을 빌려 전철역 예정지 인근 토지와 건물을 사들여 논란이 된 포청시청 간부급 공무원 A씨와 유료 경매 강의로 감사를 받는 LH 서울지역본부 소속 직원 B씨를 경찰에 고발했다.

권 대표는 관련된 부동산 등기부등본 등을 증거자료로 경찰에 제출한 것으로 알려졌다. 이에 대해 A씨 측은 해당 지역에 전철역이 만들어지는 것은 이미 다 알려진 정보로 문제가 없다는 입장인 것으로 전해졌다.

경찰은 증거 자료 등을 바탕으로 사실관계를 확인한 뒤 피고발인을 불러 조사할 예정이다. 아울러 경기북부청 관할 3기 신도시인 고양 창릉지구와 남양주 왕숙지구에 대한 수사도 본격적으로 시작될 것으로 보인다.

