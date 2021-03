한국AI교육협회 ‘포스트코로나 CEO과정’·‘AI CEO과정’ 개설

[아시아경제 이민우 기자] 기업 최고경영자(CEO)들을 대상으로 코로나19 이후 시대를 대비하고 인공지능(AI) 기술을 활용하는 교육 과정이 개설됐다.

한국AI교육협회 이 같은 '포스트코로나 CEO과정 1기'와 'AI CEO과정 1기'를 개설하고 수강생을 모집한다고 10일 밝혔다.

포스트코로나 CEO과정은 ▲포스트 코로나와 디지털 뉴딜 ▲포스트코로나시대: 협업에 길이 있다 ▲포스트 코로나 지속가능한 대한민국의 길 ▲스피치, 2%만 바꿔도 리더의 영향력이 달라진다 ▲포스트 코로나와 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 ▲미래차 산업 평가와 과제 ▲포스트 코로나 의료 전망 ▲포스트 코로나와 AI, 4차 산업혁명 등 8가지 주제로 구성됐다. ” 등 포스트코로나 관련 8가지 주제에 대해 권호열 정보통신정책연구원장, 윤은기 한국협업진흥협회 회장, 이영한 서울과학기술대 교수, 신은경 차의과대학 교수, 고문현 숭실대 법대 교수, 정만기 한국자동차산업협회 회장, 강건욱 서울대 의대 교수, 문형남 숙명여대 교수 등이 강의를 맡았다.

AI CEO과정은 ▲AI의 이해와 활용 ▲CEO를 위한 데이터 과학 ▲CEO를 위한 자연어처리(NLP)와 기계학습 ▲CEO를 위한 이미지처리(CNN)와 딥러닝 ▲CEO를 위한 열화상 카메라를 이용한 학습데이터셋 구축 사례 ▲CEO를 위한 글로벌 AI 스타트업과 비즈니스 모델 ▲CEO를 위한 벤처 사례 ▲4차 산업혁명과 AI 등 8가지 주제로 구성됐다. 김진형 한국과학기술원(KAIST) 명예교수, 임희석 고려대 교수, 강장묵 글로벌사이버대 교수, 윤영곤 글로벌경영연구원장 등의 강의가 진행된다.

이번 교육과정은 한국AI교육협회 주최, 웹발전연구소 주관, 지속가능과학회·창직교육협회·메싸하브루타연구소 후원으로 진행된다. 다음달 7일부터 오는 6월9일까지 매주 수요일 저녁에 온·오프라인으로 진행된다. 내용 문의와 접수는 웹발전연구소로 하면 된다.

문형남 한국AI교육협회장은 "CEO들에게 실질적인 도움을 주기 위해 교육을 받고 활용할 수 있도록 하는데 초점을 맞췄다"며 "관련 분야 최고의 전문가들로 강사진을 구성하였으며, CEO들이 최소의 부담으로 최대의 효과를 얻을 수 있도록 프로그램을 설계했다"고 했다.

