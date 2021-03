[아시아경제 이민우 기자] 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 64,600 전일대비 3,500 등락률 +5.73% 거래량 2,268,524 전일가 61,100 2021.03.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 美 나스닥 상장 “쿠팡”의 또다른 수혜 株?! 아직 저평가 지금 매수!! 보셨나요? ㅇㅇㅇ 주가 상승! 숨어있던 전기차 부품 수혜 株!씨에스윈드, 주가 5만 9200원 (1.02%)… 게시판 '북적' close 는 지멘스 가메사 리뉴어블 에너지와 81억원 규모의 윈드타워 공급계약을 체결했다고 10일 공시했다. 2019년말 연결 기준 매출액의 1%에 해당하는 규모다. 배트남법인 생산 납품이며 계약은 2022년 7월16일 종료된다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr