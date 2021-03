직장 내 괴롭힘 가해자 복직에 "피해자 중심 대응책 마련하라"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 수년간 직장 내 괴롭힘을 자행해온 A 씨가 복직 하자마자 유급휴가 명령이 내려진 가운데, 경남청소년지원재단(이하 재단) 직장 내 괴롭힘 피해자 모임은 '실효성 있는 피해자 중심 대응책 마련'을 요구했다.

앞서 재단 직장 내 성희롱 괴롭힘 피해자 모임 연대는 8일 기자회견을 통해 "가해자 A 씨에게 복직 명령을 내린 경남지방노동위원회를 규탄한다"고 주장했다.

이에 재단은 9일 A 씨가 부당해고 판정으로 복귀하자 유급휴가 명령을 내렸다. 중앙노동위원회의 재심 결과가 나올 때까지 이같은 휴가 조처를 유지하기로 했다.

하지만 피해자 모임은 일시적인 해결책일 뿐이라며 "경남도 등은 피해자들이 일할 수 있는 안전한 일터를 보장하고, 실효성 있는 재발방치 대책과 처벌 규정을 강화하는 대응책을 마련하라"고 호소했다.

재단 피해자 모임에서는 경상남도지사, 경상남도청소년지원재단 이사장에게 피해자 중심 대응책 마련을 위한 대책 회의 마련 등을 요구하고 12일까지 요청 사항에 대한 답변을 공식적으로 요청했다.

