건강보험공단 부산진구지사, ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’ 동참

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국민건강보험공단 부산진구지사(지사장 황덕영)는 10일 어린이 교통사고 예방을 위해 행정안전부가 추진하는 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 동참했다.

이 챌린지는 어린이 보호구역 내 교통사고 발생을 막기 위해 어린이 안전을 최우선으로 하는 교통문화 정착을 위해 실시하는 행사이다.

교통안전 구호를 안전괄호로 표현해 자신의 SNS에 올리고 다음 참가자를 지목하는 방식으로 전개된다.

황덕영 지사장은 최대붕 부산진소방서장의 지목을 받아 참가했고, 다음 참여자로 국민연금공단 동부산지사 이종회 지사장, 용인지사 형용욱 지사장, 안동지사 허용진 지사장에게 바통을 넘겼다.

황덕영 지사장은 “안전사고 예방에 대한 지속적인 관심으로 어린이들이 밝고 안전하게 성장할 수 있도록 힘을 모으자”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr