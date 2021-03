"美-中, 고위급 회담 개최 위한 물밑 접촉...알래스카서 만날듯"

"美서 블링컨, 中서 양제츠와 왕이 나올듯"

"中, 관계복원 매우 중시...협력 방안 논의할 듯"

[아시아경제 이현우 기자] 미국과 중국이 고위급 회담 개최를 위한 논의 중이며 실무선상에서 물밑 접촉을 계속 이어가고 있다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 소식통을 인용해 보도했다. 양국간 회담 예상장소는 알래스카로 예상되고 있으며 도널드 트럼프 행정부 이후 단절된 양국간 관계복원을 위해 공통의제 확인과 협력에 대해 논의할 수 있다고 SCMP는 전했다.

10일 SCMP는 외교 소식통을 인용해 미국과 중국이 고위급 회담 개최를 위해 논의 중이며, 성사될 경우 조 바이든 행정부 출범 이후 양국간 첫 고위급 회담이 될 전망이라고 독점 보도했다. 미국에서는 토니 블링컨 국무부장관이, 중국에서는 양제츠 공산당 외교담당 정치국원과 왕이 중국 외교부장 등 장관급 회담이 열릴 가능성이 있다고 SCMP는 전했다.

SCMP에 따르면 양국간 회담 예상 장소로는 미국 알래스카 앵커리지가 꼽히고 있다. 앵커리지는 지리적으로 양국의 중간지점에 위치하고 중국 입장에서 미 본토가 아닌 중립적인 장소에서 회담을 진행해 미국에 지나치게 양보하는 저자세 외교가 아니라는 효과를 줄 수 있다고 SCMP는 보도했다.

SCMP는 중국정부가 이번 회담 성사를 통해 도널드 트럼프 전 미 행정부 시절 관계가 벌어진 중국과 미국이 공통의제와 관심사를 확인하고 협력을 모색할 기회를 찾는 것을 기대하고 있다고 전했다. 이어 시진핑 중국 국가주석이 가장 신임하는 두 외교관인 양제츠와 왕이가 참석하는 것은 중국이 중미 관계 복원을 얼마나 중요하게 여기는지를 보여준다고 설명했다.

SCMP는 바이든 행정부가 출범한 이후 지난달 11일, 시 주석과 바이든 대통령이 중국 춘제를 앞두고 2시간여 전화통화를 가졌으며 , 그전부터 바이든 행정부 출범 직후부터 물밑에서 양국간 긴밀한 접촉이 이어져왔다고 전했다. 중국 칭화대 국제안보연구소의 천치 국장은 SCMP에 "양국이 발표하지는 않았지만, 바이든 대통령 취임 후 중국과 미국은 실무선상에서 긴밀하게 접촉해왔다"며 "바이든 행정부가 중국과 대화를 재개할 것이 확실하다. 양제츠와 블링컨이 만난다면 둘은 미중 관계 설정과 함께 다양한 분야에서 양국 간 대화를 어떻게 재개할지 논의할 것"이라고 전망했다.

