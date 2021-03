"LG, 2023년 테슬라용 새 배터리 공급 목표…美·유럽서 생산"(종합)

외신보도, LG에너지솔루션 언급 거부

배터리 업계 "실현 가능성 낮아"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] LG에너지솔루션이 테슬라에 공급하는 것을 목표로 첨단 배터리를 개발 중이라는 보도가 나왔다.

9일(현지시간) 한 주요 외신은 두 명의 소식통을 인용해 이같이 전하며 미국이나 유럽을 생산부지로 검토중이리고 보도했다.

LG 측은 최근 기자회견에서 전기차나 에너지저장장치(ESS), 파우치 외에 원통형 배터리를 포함해 미국에서 공장 증설계획을 세우고 있다고 언급한 바 있다.

이와 관련, 소식통은 LG가 당시 공급처를 언급하지 않았지만, 테슬라를 염두에 둔 계획이라고 설명했다. 현재 LG화학은 테슬라 상하이 공장에서 생산되는 모델3, 모델Y 차량에 배터리를 공급 중이다.

한 소식통은 "LG가 미국의 새 공장에서 4680셀을 생산할 계획이며 테슬라의 독일 베를린 기가팩토리를 겨냥해 스페인에 배터리 공장을 세울 것"이라고 언급했다. 다만 LG와 테슬라가 4680셀 공급에 합의한 것은 아닌 것으로 전해졌다.

4680셀은 지난해 일론 머스크 테슬라 최고경영자가 배터리 데이에서 발표한 차세대 배터리이다. 머스크는 4680 배터리를 올해부터 베를린 기가팩토리에서 양산하겠다고 언급했었다.

이같은 보도에 LG에너지솔루션은 언급을 거부했다. 다만 배터리업계에서는 이 같은 내용이 실현될 가능성이 상당히 낮을 것으로 보고 있다. 4680은 이제 막 개발에 들어간 새로운 타입인데, 테슬라와 오랜 기간 협업해온 파나소닉은 지난해 9월 테슬라 배터리데이 직후 개발에 착수했다고 회사 측이 공식적으로 밝힌 적이 있다.

