"욕하고 때리던 간호사 선배, 교수님 됐다더라" 현직 간호사 울분

[아시아경제 이주미 기자] 함께 근무하던 시절 자신을 괴롭힌 선배 간호사가 대학 교수가 됐다는 소식에 울분을 토한 한 간호사의 글이 인터넷에 올라와 파문이 일고 있다.

지난 5일 온라인 커뮤니티 '네이트판'에 '9년 전 저를 태운 당시 7년차 간호사가 간호학과 교수님이 되셨대요.(간호사태움글)'이라는 제목의 글이 올라왔다.

자신을 현직 간호사라고 밝힌 글쓴이 A씨는 "취미로 우연히 만나게 된 간호학과 학생을 통해 과거에 폭행, 폭언을 일삼았던 선배 B씨가 대학 교수가 됐다는 소식을 들었다. 그 이름을 듣는 순간 심장이 요동치기 시작했다"며 자신이 당한 괴롭힘을 상세히 전했다.

A씨는 "유난히도 심하게 괴롭히던 선배들 중 B씨가 가장 저를 힘들게 했다"며 "수없이 폭언, 폭행, 부모님 욕을 하고 환자에게 뽑은 가래통을 뒤집어 씌웠다"고 토로했다.

그는 "무거운 장비 이동 등 일을 제대로 못하면 명치 등을 때렸다"며 "차라리 욕하지 말고 어차피 때릴 꺼 소리지르지 말고 빨리 얻어맞고 끝났으면 좋겠다. 오늘은 차라리 주먹부터 날아오면 좋겠다. 이런 생각 할 때도 많았다"고 호소했다.

또 "당시 제가 쓰는 립스틱을 보고 ‘네가 그렇게 싸구려를 쓰니까 못생긴거야, 나처럼 OO(고가 브랜드)을 써야지’라고 말한 적도 있다"며 "매일 못생겼다고 뭐라고 해서 화장을 안할 수 없었는데 내가 울어야 폭언이 끝나니까 매일 팬더눈으로 퇴근했다"고 울분을 토했다.

A씨는 "어느 날은 만성 신부전증을 앓는 어머니를 언급하며 '네가 그렇게 재수없는 X이라 네 XX 아픈거야'라고 씨익 웃었다"면서 "이날 밤 잠도 못 자고 혼자 얼마나 울었는지 모른다"고 호소했다.

이어 "B씨는 항상 유니폼으로 가려지는 부위만 때렸는데 무릎 뒤 발로차기, 쇄골아래를 주먹질하기, 명치 때리기, 겨드랑이 꼬집기, 옆구리 꼬집기, 등짝 팔꿈치로 때리기 등의 폭행을 당했다"며 "상체의 많은 면적은 일년 내내 (상처로 인해) 보라색 투성이었다. 온전한 피부색이었던 날은 단 하루도 없었던 것 같다"고 주장했다.

그는 멍투성인 상체를 촬영해 노동조합에 가입하러 갔다가 '계획 없는 임신으로 보복성 근무를 서다 유산한 간호사도 안 왔는데 네가 왔느냐'식의 직원의 말에 결국 사직서를 쓰게 됐다고 당시를 회상했다.

A씨의 글에 댓글이 1000개가 넘게 달리며 반응이 뜨겁자 그는 지난 8일 추가글을 올려 "B씨가 정상적으로 출근했다는 소식을 전해 들었다"며 "예상은 했지만 씁쓸하다"고 말했다.

이어 "신규 간호사님들의 앞날에 저와 같은 눈물은 없기를 바란다"며 "태움 재발 방지를 요구하는 청와대 국민청원 글을 작성했다"고 밝혔다.

한편 B씨가 교수로 있는 대학은 A씨의 주장과 관련해 B씨를 상대로 조사를 벌이는 것으로 알려졌다.

