이마트24, 장수막걸리 플래너·점착메모지 출시…MZ세대 공략

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 10일 장수막걸리와 손잡고 뉴트로 감성의 문구류 2종을 단독으로 선보인다고 밝혔다. 이마트24가 이종 업계와 콜라보레이션을 통해 선보이는 첫 문구류 상품이다.

장수막걸리 플래너는 막걸리 병 모양을 형상화 했으며, 실제 막걸리 패키지 디자인을 그대로 적용했다. 또한 장수막걸리가 전개하는 ‘십장생’ 캠페인에서 착안해 플래너 내지가 일반적인 플래너의 1주일이나 한달 짜리 플랜이 아닌 10일짜리 플랜과 메모로 구성돼 있는 것이 특징이다.

장수막걸리 점착메모지는 막걸리를 떠올리게 하는 주막 차림판으로 디자인해 색다른 재미를 준다. 내부 메모지에는 해물파전, 김치전, 골뱅이소면 등 막걸리와 어울리는 안주로 위트있게 디자인 돼있다.

이번 협업은 재미와 흥미를 유발할 수 있는 상품으로 MZ세대를 공략하려는 이마트24와 젊은 소비층 확보에 적극적인 장수막걸리의 이해관계가 서로 맞아 성사됐다. 이마트24는 두꺼비 캐릭터를 활용한 협업상품의 흥행에 이어 이번 장수막걸리 문구류 상품으로 펀슈머(상품 구입 시 재미를 추구하는 소비자) 성향이 강한 MZ세대를 사로잡겠다는 전략이다.

이마트24는 이번 문구류 상품을 시작으로 장수막걸리와 협업한 다양한 생활잡화 상품을 선보일 계획이다.

이마트24 관계자는 “재미와 색다름을 추구하는 MZ세대(밀래니얼+Z세대)의 취향을 반영해 상품을 선보이게 됐다”며 “먹거리 콜라보레이션 상품의 인기에 힘입어, 뉴트로 감성에 재미를 더한 이번 장수막걸리 문구류 상품도 큰 호응이 있을 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr