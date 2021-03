[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 아스트라제네카(AZ) 백신 접종과 관련, 2차 접종물량 확정시 최대한 많은 국민들에게 신속 공급하겠다는 방침이라고 밝혔다. 단, 방안은 전문가위원회가 결정한다.

강민석 청와대 대변인은 10일 "2차 접종물량이 확정되면 전체 백신 수급·재고 상항을 감안해서 최대한 많은 국민들에게 신속하게 접종을 하도록 하겠다는 정부내 공감대가 있다"며 "이를 위한 방안은 전문가위원회에서 결정할 것"이라고 밝혔다.

앞서 일부 언론은 당국이 2차 접종용으로 보관했던 백신을 1차 접종에 앞당겨 사용하는 방안을 검토 중이라고 보도한 바 있다.

