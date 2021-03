네이버-이마트 '혈맹' 맺나…지분 교환 논의

[아시아경제 부애리 기자] 네이버와 이마트가 지분 교환 방식을 포함한 제휴를 논의 중인 것으로 알려졌다.

9일 IT업계에 따르면 양측은 서로 지분을 교환하는 방식 등 협력에 대한 논의를 진행 중이다.

네이버 관계자는 이와관련 "두 회사가 얘기 중인 것은 맞다"면서도 "아직 구체적인 상황은 결정된 바 없다"고 밝혔다.

네이버가 앞서 CJ그룹과 6000억원대의 지분을 교환했던 전례에 비춰볼 때 이번에도 지분 교환 방식이 유력하다는 것이 업계의 추측이다. 지분 교환 규모는 2500억원에 달할 것으로 추정됐다.

앞서 정용진 신세계그룹 부회장은 지난 1월 경기도 분당에 위치한 네이버 사옥에서 이해진 네이버 글로벌투자책임자(GIO)와 한성숙 네이버 대표를 만났다.

한 대표는 지난 2일 기자간담회에서 "(정 부회장과)유통 부분에 대해 허심탄회한 이야기를 나눴다"면서 "협력 방안이 나온다면 가능성을 열어두고 논의하겠다"고 밝힌 바 있다.

