OECD, 올해 한국 성장률 전망 3.3%…내년 3.1%로 하향

9일, OECD 중간 경제전망

"韓경제, 올해 중 코로나 위기 이전 수준 회복 전망"

[아시아경제 장세희 기자]경제협력개발기구(OECD)가 코로나19 방역 조치와 정부의 정책 노력 등을 반영해 올해 한국 경제 성장률 전망치를 상향 조정했다.

OECD는 9일(현지시간) 중간 경제전망을 통해 2021년 한국 국내총생산(GDP) 성장률을 3.3%로 수정 전망했다. 지난 12월 전망 당시 제시한 2.8%에서 0.5%포인트 올린 수치다. 주요 20개국(G20) 중 중국, 터키에 이어 3위를 기록했다.

OECD는 "효율적 방역조치, 정부 정책 노력 등이 코로나 19 충격 최소화에 기여했다"고 평가했다.

2022년 성장률은 3.1%로, 12월(3.4%)보다 0.3%포인트 하향 조정했다. 올해 중 코로나 위기 이전 수준을 회복하는 국가로는 터키, 미국, 한국, 호주, 중국, 인도, 인도네시아 등을 꼽았다.

OECD는 "한국은 상대적으로 적은 코로나 피해 및 빠른 회복세에 힘입어 다른 나라에 비해 경기 진폭을 최소화 할것"이라며 "올해 중 위기 전 경제규모를 회복할 것"이라고 예상했다.

OECD는 올해 세계경제는 5.6% 성장할 것이라고 예측했다. 이는 12월(4.2%)보다 1.4%포인트 상향 조정한 것이다. OECD는 "세계경제는 백신 접종 확대, 일부 국가의 추가 재정 부양책으로 주요국 중심의 성장세가 확대될 것이라고 내다봤다.

올해 미국 성장률은 12월 3.2%에서 6.5%로 올렸고 일본도 12월 2.3%에서 2.7%로 상향했다. 중국 성장률은 8.0%에서 7.8%로 0.2%포인트 하향 조정했다. 내년 성장률은 미국 4.0%, 일본 1.8%, 중국 4.9%로 전망했다.

세종 = 장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr