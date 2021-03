예방접종전문위원회 10일 개최…65세 이상 접종 결정(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 질병관리청은 10일 예방접종전문위원회를 개최하고, 아스트라제네카 코로나19 백신에 대한 고령층 접종 여부를 결정한다.

질병청은 "예방접종전문위원회를 통해 아스트라제네카 백신에 대한 65세 이상 고령층 접종 여부 등을 논의할 예정"이라고 9일 밝혔다.

정부는 당초 1분기 요양병원·요양시설 고령층을 대상으로 아스트라제네카 백신을 우선 접종할 예정이었지만 식품의약품안전처가 고령층에 대한 임상 데이터 부족을 이유로 '신중 결정'을 내리면서 65세 이상 접종을 유보한 바 있다.

그러나 최근 영국에서 아스트라제네카 백신이 고령층에도 효과가 있다는 결과가 속속 나오고 독일·스웨덴·벨기에 등 유럽 각국에서 고령층에 접종을 허용하면서 분위기가 전환되고 있다.

정은경 중앙방역대책본부장은 전날 브리핑에서 "예방접종전문위원회에서 고령층의 아스트라제네카 백신 접종 허용 여부를 결정할 계획"이라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr