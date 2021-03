국민의힘 "LH직원 투기 의혹, 부동산투기조사특위 구성"

권성동 의원, 특위 위원장 맡기로

공공개발 관련 업무 임직원 재산등록 의무화하는 등 관련법 개정 추진

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 한국토지주택공사(LH) 직원들의 신도시 투기 의혹과 관련해 당내 ‘부동산투기조사특위’를 구성에 조사에 나서기로 했다. 국민의힘은 공공개발 관련 업무 관련 임직원 재산등록을 의무화하는 등 법개정을 추진하기로 했다.

9일 주호영 국민의힘 원내대표는 "LH투기 사태는 단순한 민생경제사건이 아니라 나라의 공적 신뢰를 흔드는 반사회적 범죄일 뿐 아니라 국가의 공적 정보를 악용한 국가적 공적 범죄 행위"라고 비판했다.

이와 관련해 주 원내대표는 "권성동 국민의힘 의원을 위원장으로 해서 부동산투기조사특위를 구성해서 계속 조사하는 한편, 공공개발 관련 업무에 관련해서 모든 관련 기관 임직원의 재산등록을 의무화하고 토지거래를 사전에 도입하고 처벌 강화 등 법 개정을 통해 구성이 있는 부분을 철저히 메워나가겠다"고 말했다.

특위에는 권 의원을 비롯해 이헌승·곽상도·윤한홍·송석준·김은혜·윤희숙·서범수 등 국민의힘 의원이 참여한다.

이외에도 주 원내대표는 "국토교통부를 비롯해 더 얼마나 많은 투기 혐의자들이 쏟아져 나올지 귀추가 주목되는 상황"이라며 "합동조사단의 셀프조사란 비판 끝에 정부합동특별수사본부(특수본)에 검찰을 빠뜨릴 이유가 없다"고 지적했다.

이종배 국민의힘 정책위의장은 경찰 국가수사본부를 중심으로 한 특수본 구성과 관련해 "총리 지휘하에서 국수본이 객관적으로 중립적으로 수사를 할 수 있을지 벌써부터 우려의 목소리가 크게 나오고 있다"고 지적했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr