우리카드, '국민행복카드 S2' 2종 출시…"5000명에 베이비키트 등 증정"

3050세대 주요 소비 업종 할인

출시 기념 총 5000명에 베이비키트, 스타벅스 기프티콘 증정

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 임신·출산·보육 등 정부지원 바우처를 카드 한 장으로 통합 이용할 수 있는 '국민행복카드 S2'(신용)와 '국민행복체크카드 S2'를 출시했다고 9일 밝혔다.

이번에 출시된 국민행복카드 S2 2종은 다음달 예정인 정부지원 바우처 통합 시행에 맞춰 모든 바우처를 통합 이용할 수 있도록 고객 편의성을 높였다. 또 바우처를 주로 이용하는 고객들이 3050세대임을 감안해 이들이 주로 소비하는 쇼핑, 생활, 언택트라이프 할인 혜택과 해외가맹점 할인 및 프리미엄 투어 서비스까지 제공한다.

신용카드인 '국민행복카드 S2'는 백화점, 대형할인점, 온라인쇼핑, 이동통신, 생활월납(도시가스·전기요금), 렌탈 업종에서 5% 할인과 병원, 산후조리원, 약국, 어린이집, 유치원, 학습지, 학원, 서점 7% 할인 혜택을 제공한다. 또 영상음원 서비스인 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 웨이브, 멜론 등과 멤버십·전자책 서비스인 네이버플러스, 교보문고SAM, 예스24 에서도 20% 할인을 준다.

'국민행복체크카드 S2'도 신용카드와 동일한 업종인 쇼핑, 이동통신, 생활월납, 렌탈 업종에서 2% 캐시백과 의료, 보육, 학습지 등에서 3%까지 캐시백 혜택을 주며, 영상음원 및 멤버십·전자책 서비스에서도 10% 캐시백을 제공한다.

신용카드와 체크카드 모두 해외결제(해외직구 포함) 시에도 1만원 이상 결제하면 이용금액에 따라 1~2% 할인 및 캐시백 혜택을 준다. 신용카드는 월 2만원까지며, 체크카드는 월 1만원까지 한도다.

신용카드 발급 시에만 받을 수 있는 프리미엄 투어 서비스 혜택도 있다. 제주도 렌터카 48시간 연속 이용 시 24시간 무료, 국내외 항공권 및 호텔·콘도 할인, 패키지여행 할인까지 여행 관련된 다양한 혜택이 제공된다.

국민행복카드 S2 2종은 국내전용과 해외겸용(마스터카드) 모두 연회비가 없다.

출시 기념 경품 이벤트도 진행된다. 이달 15일부터 6월 말일까지 국민행복체크카드 S2를 발급 받고 10만원 이상 이용한 고객을 대상으로 추첨을 통해 베이비키트(500명), 스타벅스 기프티콘 (4500명)을 준다. 단, 이벤트 응모는 필수다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr