'끼임' 사고 절반은 수리·정비 중 발생…방호조치 미비

안전보건공단 연구원, 2016~2019년 중대재해조사보고서 분석

[세종=아시아경제 문채석 기자] 최근 4년간 위험한 수리, 정비 등 작업 중 '끼임' 사고가 가장 많이 발생한 것으로 나타났다. 사고 현장에서 방호조치를 제대로 하지 않은 경우도 많았다. 방호조치는 산업안전보건법에 따라 위험 기기에 사람의 신체가 끼이지 않도록 막아주는 철망 등을 설치하는 것을 의미한다.

안전보건공단 산업안전보건연구원은 9일 2016~2019년 제조업 끼임 사망사고 관련 중대재해보고서 272건을 분석한 결과를 발표했다. 자료는 향후 산업재해 사망사고 예방 정책 수립과 대책 마련에 활용된다.

지난해 업무상 사고사망자 882명 중 제조업 현장의 끼임 사고사망자는 60명이었다. 끼임 사고는 제조업 현장에서 가장 많이 발생하는 산재 사망사고다.

전체 제조업 끼임 사고 중 수리, 정비, 청소 등 일상적이지 않은 작업 중 사고가 발생한 비율은 약 54%였다. 이런 비정형 작업의 경우 작업 시간이 길지 않은데도 비율이 가장 높았다. 그만큼 위험하다는 뜻이다. 재해의 원인이 된 물건을 뜻하는 기인물별로 보면 벨트컨베이어, 천장크레인, 지게차 순으로 사망재해가 많이 발생했다.

방호조치의 경우 방호설비를 설치하지 않은 게 가장 큰 사망사고 원인이었다. 방호설비를 설치하지 않아 사망한 건수는 설치대상 132건 중 115건(87.1%)였던 반면 설비를 설치하고도 사고가 난 경우는 4건(3%)에 불과했다.

보고서엔 고용노동부 감독 이후 사업장의 재해율과 연 근로손실일수는 5분의 1로 감소하는 사실을 통계적으로 확인한 내용도 포함돼 있다. 보고서 전문은 안전보건공단 연구원 누리집에서 확인하면 된다.

김은아 산업안전보건연구원장은 "산업현장에서는 여전히 끼임 사고와 같은 재래형 사망사고가 끊이지 않고 있다"며 "앞으로도 산재예방 연구·개발을 통해 현장에서 적용할 수 있는 정책과 사업의 과학적 근거를 마련할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

