조국 "윤석열, MB·朴 감옥 보내고 文도 '잠재적 피의자'로 인식… 대통령 꿈꾸는 야권 정치인"

[아시아경제 김영은 기자] 조국 전 법무부 장관이 사의를 표명한 윤석열 전 검찰총장을 향해 "이제 확실히 대통령을 꿈꾸는 '반문재인 야권 정치인'이 됐다"라고 9일 말했다.

조 전 장관은 이날 자신의 페이스북을 통해 "2019년 하반기 이후 윤석열 총장의 자기 인식은 단지 '문재인 정부 고위공무원'이 아니었다"라는 제목의 글을 올리고 윤 전 총장이 2019년 하반기 이후 정치적 야망을 품은 것이라고 분석했다.

이어 "윤석열 총장은 박근혜 대통령 시절 '국정원 대선 개입 사건'을 수사하려다가 불이익을 받았고 이를 계기로 윤석열이라는 이름은 소신과 용기 있는 수사로 박해를 받는 검사의 상징이 되었다"라며 "그런데 2019년 하반기 이후 윤 총장은 문재인 정부를 집중 타격하는 일련의 수사를 벌여 보수 야권이 지지하는 강력한 대권 후보가 되었다"라고 말했다.

그러면서 "박근혜 정부와 맞서 대중적 명망을 얻고 문재인 정부의 검찰총장이 되더니, 문재인 정부를 쳐서 야권 대권후보가 된 것"이라고 덧붙였다.

또한 "2019년 하반기 이후 윤석열은 단지 '검찰주의자' 검찰총장이 아니라 '미래 권력'이었다"라며 "공무원인 윤 총장은 정치 참여를 부인하지 않았고, 대권 후보 여론조사에서 자신의 이름을 빼달라고 공식 요청하지 않았다"라고 지적했다.

조 전 장관은 "사직 하루 전날 대구 지검을 방문하여 '몇 년 전 어려웠던 시기에 저를 따뜻하게 품어준 고장이다. 고향 온 것 같다'라고 발언했다"면서 "총장으로서 마지막 방문지로 대구를 선택한 것은 우연일까"라고도 썼다.

이어 "공식적으로 2021년 3월 4일부터 윤석열은 '정치인'이 되었다. 그 이전에는 윤석열은 자신을 단지 '검찰총장'으로만 인식하고 있었을까?"라면서 "두 명의 대통령을 감옥에 보낸 그는 어느 시점에 문재인 대통령도 '잠재적 피의자'로 인식하기 시작했다. 자신을 '미래 권력'으로 인식하기 시작했을 때부터였을 것"이라고 강조했다.

끝으로 조 전 장관은 "이러한 자기 인식을 갖게 된 그는 문재인 정부를 '곧 죽을 권력'이라고 판단하고, 자신이 지휘하는 고강도 표적 수사를 통하여 문재인 정부를 압박해 들어갔다고 보는 것이 합리적이지 않은가"라며 "아무튼 이제 확실히 그는 대통령을 꿈꾸는 '반문재인 야권 정치인'이 되었다. 촛불 시민이 검증하는 수밖에 없다"라고 말했다.

앞서 조 전 장관은 윤 전 총장이 사퇴한 다음 날인 지난 5일 "진보 정부를 대상으로 하는 집요한 표적수사로 보수 야권 대권후보로 부각된 후, 대선 1년을 앞두고 '자유민주주의 수호와 국민 보호'를 선언하며 시작을 한 검찰총장"이라고 정의한 바 있다. 이어 지난 6일에는 "'검찰당' 출신 세 명의 대권후보가 생겼다"며 "홍준표, 황교안, 윤석열"이라고 말했다.

김영은 기자 youngeun928@asiae.co.kr