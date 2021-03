성일종 "김종인, 윤석열과 따로 만나 정치 이야기 나눈 적 없어"

김종인, 윤석열 만난 적 없지만 '바르다' 평가해

[아시아경제 박준이 기자] 성일종 국민의힘 비상대책위원이 김종인 비대위원장과 윤석열 전 검찰총장 사이에 정치적 교감이 있었다는 보도에 대해 "만난 적이 없다"고 일축했다. 다만 김 위원장이 윤 전 총장을 두고서 호평을 내놔 눈길을 끌었다.

성 위원은 9일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 "김 위원장과 윤 전 총장이 만난 적이 있나"라는 질문에 "김 위원장이 윤 전 총장을 따로 만나서 정치와 관련해 이야기를 나눈 적은 단 한 번도 없다"고 답했다. 또 사전 교감이 있었다는 일부 보도에 대해서도 사실이 아니라고 재차 부인했다.

다만 성 위원은 김 위원장이 윤 전 총장을 긍정적으로 평가하고 있다고 전했다. 그는 "(윤 전 총장이) 사람이 바르다, 그리고 국가를 경영할 만한 원칙과 소신이 있는 사람으로 김 위원장은 평가하고 있다"고 말했다. 지난 8일 김 위원장은 비대위원회의 직후 윤 전 총장이 차기 대선후보 지지율 여론조사에서 선두로 나타난 것에 대해 "윤 전 총장이 별의 순간을 잡은 것 같다"라며 "이제 야권으로 편입된 윤 전 총장이 자기 나름의 목소리를 내면 그 자체가 큰 도움이 될 것"이라고 호평한 바 있다.

하지만 이날 김 위원장은 윤 전 총장과의 향후 회동 여부에 대해선 "(만남을) 고려하는 게 아니다"며 "나 스스로가 윤석열 전 총장을 당장에 만날 이유가 하나도 없다"라고 이야기했다.

끝으로 성 위원은 "(김 위원장이) 윤 전 총장의 부친과는 인연이 있는 걸로 들었다"며 "하지만 (두 사람이) 만날 시간이 아예 없었다고 생각한다"고 강조했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr