중진공, 청렴 실천 결의대회 개최

연초부터 청렴도 향상 특별 추진단 운영…반부패·청렴 실천

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 9일 본사 및 자회사 임직원 등이 참석한 가운데 '청렴 실천 결의대회'를 개최했다고 밝혔다.

중진공은 올해를 공정성과 투명성을 제고하는 원년으로 선포하고 청렴한 기관 운영을 위해 적극 나선다는 계획이다. 앞서 김학도 이사장은 지난 1월 신년사에서 "올해를 기관장으로서 책임지고 조직 전반의 공정성과 투명성을 제고하는 원년으로 만들겠다"면서 부패 척결에 대한 강력한 의지를 표명한 바 있다.

그 일환으로 중진공은 연초부터 전 부서 합동 '청렴도 향상 특별 추진단'을 구성하고 ▲부패 위험 상시 모니터링 강화 ▲익명신고 시스템 도입 등 부패신고 절차 개선 ▲사업 추진 투명성 제고 ▲청렴 내재화 활동 강화 등 다양한 청렴실천 과제를 발굴하고 추진 중이다.

청렴 실천 결의대회는 전 직원 윤리·인권경영 실천 서약, 직원·자회사·이해관계자 합동 반부패·청렴 선언문 낭독, 중진공 신규 청렴 슬로건 공표 순으로 진행됐다.

이날 공표된 청렴 슬로건은 '청렴한 오늘, 당당한 내일, 중소벤처기업의 밝은 미래'로, 청렴한 행동을 통해 중소벤처기업의 고객만족 제고와 지속 성장을 이룬다는 의미를 담고 있다. 또한 중진공 지역본지부와 연수원 등 현장 접점에서도 자체적으로 윤리·인권경영 실천 서약을 진행할 계획이다. 코로나의 종식과 반부패·청렴 문화 확산을 위해 청렴 마스크도 1만여장을 제작해 현장에 배포했다.

김학도 이사장은 "이번 청렴 실천 결의대회가 조직 내 청렴하고 공정한 문화가 더욱 확산되는 계기가 되길 바란다"면서 "청렴도 향상 특별 추진단을 통해 발굴한 과제들을 적극 추진해 청렴한 조직문화를 조성하고 고객이 신뢰할 수 있는 조직을 만들겠다"고 말했다.

