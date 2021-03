◇1급 승진

▲부산지역본부장 이효성 ▲충남지사장 박병일

◇전보

▲능력개발국장 양해철 ▲중증통합지원국장 김대환 ▲장애인서비스국장 장동수 ▲기업서비스국장 차정훈 ▲감사실장 이병탁 ▲고용개발원 정책연구실장 최종철 ▲고용개발원 고용개발실장 김언아 ▲서울지역본부장 이재구 ▲경기지역본부장 정호연 ▲서울남부지사장 나용 ▲서울동부지사장 김대규 ▲인천지사장 홍성훈 ▲경기북부지사장 이계천 ▲경기동부지사장 류정진 ▲충북지사장 임미화

