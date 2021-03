[클릭 e종목]"HSD엔진, 카타르 LNG선 발주 호재 기대"

하나금융투자 보고서

하나금융투자는 9일 HSD엔진에 대해 투자의견 매수와 목표주가 1만4000원을 유지했다. 조선소들의 수주 실적이 호조세를 보임에 따라 HSD엔진의 선박 엔진 수주 실적도 증가할 것이란 판단에서다.

지난달 3000만톤 규모의 카타르 신규 LNG 육상플랜트 공사 최종 의사결정(FID)이 나온 이후 삼성물산은 최근 1조8000억원 규모로 카타르 LNG 육상플랜트 공사를 단독으로 수주했다. 이에 따라 130여척에 달하는 카타르 LNG선 발주 소식도 곧 나올 것으로 기대된다.

박무현 하나금융투자 연구원은 “육상 플랜트 FID 결정 이후 1달 이내에 육상플랜트 발주 계약이 실행되고 운반선 발주 계약은 3~6개월가량 소요된다는 것을 고려하면 올해 2~3분기 사이에 한국 조선소들의 카타르 LNG선 계약 소식을 접할 수 있을 것”이라고 설명했다. 카타르 LNG선 프로젝트는 오랜 기간 회자돼온 만큼 선박 발주를 위한 준비과정이 이미 상당 부분 진행되었을 것으로 추정된다.

올해 2월 상장 조선소들이 발표한 선박 수주실적의 합계는 약 42억달러로 올해 발주계획의 14%를 달성했다. 원화 강세가 계속될 것으로 전망되는 가운데 카타르 LNG 프로젝트가 순조롭게 진행되는 만큼 국내 조선소들의 올해 수주량은 사업계획을 웃도는 수준을 달성할 것으로 예상된다.

박 연구원은 "HSD엔진의 선박 엔진 수주실적 역시 함께 늘어날 것을 의미하며 HSD엔진의 수주실적 추세를 고려하면 연말까지 9000억~1조원 수준이 될 것"이라며 "카타르 LNG선을 포함하면 1조원을 크게 웃돌 것"이라고 전했다.

