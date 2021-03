[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일

[아시아경제 황준호 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 엘티씨 엘티씨 170920 | 코스닥 증권정보 현재가 12,500 전일대비 500 등락률 -3.85% 거래량 92,222 전일가 13,000 2021.03.08 15:30 장중(20분지연) close = 지난해 연결 기준 영업이익 45억1326만원. 전년 대비 21.6% 증가.

◆ 제이브이엠 제이브이엠 054950 | 코스닥 증권정보 현재가 33,200 전일대비 300 등락률 -0.90% 거래량 37,566 전일가 33,500 2021.03.08 15:30 장중(20분지연) close = 한미사이언스의 자회사 제이브이엠 제이브이엠 054950 | 코스닥 증권정보 현재가 33,200 전일대비 300 등락률 -0.90% 거래량 37,566 전일가 33,500 2021.03.08 15:30 장중(20분지연) close 은 1주당 1.0주를 배정하는 무상증자를 결정.

◆ 세코닉스 세코닉스 053450 | 코스닥 증권정보 현재가 8,320 전일대비 350 등락률 -4.04% 거래량 172,139 전일가 8,670 2021.03.08 15:30 장중(20분지연) close = 지난해 연결 기준 영업손실이 108억원으로 전년 대비 적자 전환.

◆ 파워넷 파워넷 037030 | 코스닥 증권정보 현재가 6,010 전일대비 120 등락률 -1.96% 거래량 278,909 전일가 6,130 2021.03.08 15:30 장중(20분지연) close = 지난해 연결 기준 영업익이 66억원으로 전년 대비 27.9% 증가.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr