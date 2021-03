"백신 접종 후 마스크 없이 저위험 비접종자 만날 수 있다"

美 CDC, 코로나 백신 접종자 가이드 라인 발표

접종 후 2주 지난 경우 접종 완료 분류

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 질병통제예방센터(CDC)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종자는 저위험군 비접종자와 마스크를 쓰지 않고도 만날 수 있다고 권고했다.

CDC는 8일(현지시간) 코로나19 백신 확대에 따라 접종자들에 대한 지침을 발표했다.

CDC는 화이자·모더나 백신을 2차례, 존슨앤드존슨(J&J) 백신은 1회 접종한 후 2주가 지난 이들을 접종 완료자로 구분하고 ▲ 다른 백신 접종 완료자와 실내에서 마스크를 쓰거나 사회적 거리 두기를 하지 않은 채 만날 수 있고 ▲ 중증을 앓을 위험성이 낮은 비접종자들이 한 가족 구성원일 경우 실내에서 마스크를 쓰거나 사회적 거리 두기를 하지 않은 채 만날 수 있다고 권고했다.

또 백신 접종 완료자는 증상이 없는 코로나19 감염자에 노출됐더라도 격리나 검사를 생략할 수 있지만 14일간 증상이 나타나는지 살펴보라고 권유했다.

CDC는 그러나 백신 접종 완료자도 코로나19로 중증을 앓을 위험이 높은 비접종자와 어울릴 때, 또는 만나는 비접종자의 가족 구성원 중 고위험군이 있을 때는 마스크를 착용하고 거리 두기를 지켜야만 한다고 밝혔다.

또 비접종자가 두 가족 이상 모인 자리에서도 마스크 착용, 사회적 거리 두기를 준수해야만 한다고 말했다.

CDC는 "예방 조치의 수준은 코로나19에 대한 저항력이 없는 백신 비접종자의 특성에 따라 결정돼야 한다"고 설명했다.

또 백신 접종 완료자가 체육관이나 식당에서 감염될 위험이 상대적으로 낮지만, 전염 위험성이 높은 상황에서는 여전히 여전히 방역 수칙을 지켜야 한다고 CDC는 밝혔다.

CDC는 접종 완료자도 ▲ 딱 맞는 마스크를 쓸 것 ▲ 공공장소에서는 사회적 거리 두기를 할 것 ▲ 중·대규모 군중은 피할 것 ▲ 환기가 열악한 공공장소는 피할 것 ▲ 손을 자주 씻을 것 ▲ 아프면 검사를 받을 것 등의 기본 안전 수칙을 지킬 것을 촉구했다.

로쉘 월렌스키 CDC 국장은 이날 브리핑에서 이번 지침은 첫 단계일 뿐이라고 전제하고 "더 많은 이들이 백신을 접종하고 지역사회 감염 감소와 면역에 대한 이해가 늘어나면 권고 사항을 새롭게 수정할 것"이라고 설명했다.

한편 조 바이든 미국 대통령은 코로나19 대유행 선언 1년인 오는 11일 프라임타임(시청자가 가장 많은 황금시간대)에 대국민 연설을 할 예정이다. 바이든 대통령의 프라임타임 연설은 취임 후 처음이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr