그대에게 빵과 장미를 … 진주시, 세계 여성의 날 기념 톡톡 튀는 이벤트

시청 여직원 위한 가족 분위기 조성 ‘깜짝 쇼’ 훈훈

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 3월 8일 113주년 ‘세계 여성의 날’을 맞아 시청 여직원에게 빵과 장미를 나눠주는 깜짝 이벤트를 진행했다.

세계 여성의 날을 상징하는 ‘빵과 장미’ 이벤트는 1908년 미국 뉴욕에서 1만5000여명의 여성 노동자들이 ‘우리에게 빵과 장미를 달라’는 구호를 외치며 생존권과 참정권을 요구하면서 유래됐다.

이후 유엔은 1977년 3월 8일을 세계 여성의 날로 공식화했다. 우리나라에서는 2018년부터 양성평등기본법에 여성의 날을 법정기념일로 지정했다.

시는 코로나19로 인해 위축된 화훼농가와 지역 상권을 돕기 위해 인근 상가에서 산 장미꽃과 빵을 이날 직원들에게 전달해 행사 분위기를 북돋았다.

조규일 진주시장은 여직원들에게 꽃과 빵을 나눠주면서 “여직원이 업무에 어려움이 없도록 근무 여건을 향상하고 능력에 맞게 대우받고 보람을 느낄 수 있는 일터를 만들겠다”면서 “서로 존중하고 배려하는 직장문화 조성을 통해 시민 모두가 행복한 여성친화도시 진주를 실현해 나가겠다”고 말했다.

이벤트에 참가한 한 여직원은 “최근 코로나19 비상근무 등으로 마음의 여유가 없었는데 빵과 장미를 받아 너무 행복하고 세계 여성의 날 의미를 다시 한번 되새겨 볼 수 있는 계기가 됐다”고 했다.

