셀트리온헬스케어, 최근 5일 외국인 62만 6565주 순매도... 주가 12만 4900원(-3.33%)

셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 124,800 전일대비 4,400 등락률 -3.41% 거래량 656,912 전일가 129,200 2021.03.08 14:52 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 동반 매도…코스피 오후 들어 하락 폭 확대 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지美 FDA 승인입니다!! 3월 가장 기대되는 '이 종목'!! 수익률 고공행진!! close 는 8일 오후 2시 31분 현재 전일보다 3.33% 내린 12만 4900원에 거래되고 있다. 거래량은 61만 2413주로 전일 거래량 대비 66.92% 수준이다. 셀트리온헬스케어는 셀트리온의 바이오시밀러 독점 유통 회사로 알려져 있다.

3월 5일 하나금융투자의 선민정 연구원은 '신제품 출시효과가 3분기부터 나타난다면 2분기가 다소 위험해질 수도 있음. 작년 2분기 기저가 높기 때문에, 올해 2분기에는 역기저로 전년 대비 매출액이 감소할 수 있음. 이러한 매출 감소를 상쇄해 줄 수 있는 히든카드가 바로 렉키로나주라고 할 수 있음. 렉키로나주도 2분기에는 유럽에서 시판될 가능성이 있음. 그렇다면 셀트리온헬스케어의 2분기 공백도 메워줄 수 있을 것으로 기대됨. '이라며 셀트리온헬스케어의 목표가를 17만 5000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 셀트리온헬스케어를 55만 6647주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 62만 6565주 순매도, 7만 3524주 순매수 했다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr