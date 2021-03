노원구, 아이 중심 생태 친화적인 어린이집 본격 운영

거점형 어린이집 5개소 선정...환경개선 사업 및 생태프로그램 진행... 77명의 교사들이 모인 ‘디딤돌 공동체’...그룹별 주제 선정 연구, 사례 공유... 유아숲체험장, 나비정원 생태체험 연계하는 어린이집차량지원사업 진행

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 영유아들이 마음껏 자연을 접하며 놀 수 있는 아이 중심의 생태 친화적인 어린이집을 본격 운영한다.

사업비 8000만원이 소요되는 이 사업은 기존 획일화된 보육과정에서 벗어난 것이 특징이며 사업 운영 방향은 크게 두 가지다.

먼저 사업의 구심점 역할을 할 거점형 어린이집 운영이다. 국공립 어린이집 3곳(꿈빛, 중계해봄, 파란나라), 민간어린이집 1곳(삼육대부설), 가정어린이집 1곳(베베슐레) 등 총 5곳을 정했다.

사전에 컨설팅과 세미나 등을 거쳐 실내 환경 개선을 완료했다. 플라스틱 교구는 친환경 소재 바구니로 교체, 정형화된 교구는 영유아 창의성을 발휘할 수 있는 놀잇감과 자연물 위주로 대체했다. 실외는 자연친화 텃밭 등을 조성해 자연을 가까이에서 관찰할 수 있도록 했다.

2년차를 맞는 올해는 거점형 어린이집 환경에 맞춰 놀이터 등 실외 환경개선에 더욱 힘을 기울일 계획이다.

또 하나는 생태친화 적 보육을 위한 교사 연구 모임 운영이다. ‘디딤돌 공동체’가 중심이 돼 활동한다. 디딤돌 공동체는 어린이집 33개소 교사 77명이 10개 그룹을 구성해 활동한다. 각 그룹은 텃밭활동, 세시잔치, 계절별 생태 놀이 등 주제를 정해 연구·토론하고 적용 사례들은 공유하면서 생태보육 실천을 위해 함께 성장해 간다.

지난해 활동에 참여한 교사들은 ‘생태 체험 활동에 대한 고민을 서로 교감하며 배울 수 있어서 좋았다’며 후기를 남기기도 했다.

구는 2019년부터 전세버스차량 2대를 임차해 어린이집에 차량을 지원하고 있다. 대다수의 어린이집이 차량이 없어 실외활동에 어려움이 많아 이를 보완하기 위해서다. 어린이집이 이용신청을 하면 유아숲 체험장, 불암산 나비정원, 노원에코센터, 수락산, 영축산 등 관내 다양한 생태교육이 가능하다.

오승록 구청장은 “아이들이 자연 속에서 마음껏 뛰놀고 건강하게 자랄 수 있도록 힘쓰겠다”며 “자연과 놀이, 아이가 중심이 되는 생태친화 보육 환경 정착과 확대를 위해 노력하겠다”고 말했다.

