[아시아경제 송승섭 기자] 한국주택금융공사(HF)가 주택 금융 연구 활성화와 주거 복지 정책 개발을 위해 2021년 상반기 ‘주택금융연구’ 논문 공모를 시행한다고 8일 밝혔다.

논문 주제는 주택 금융 시장·정책·상품·정보기술 등 주택 금융과 관련된 내용이어야 한다. 공사 산하의 주택금융연구원에서 발간하는 ‘주택금융연구’ 통권 제5호에 실리면 편당 300만원의 원고료를 준다.

기한은 오는 5월 2일까지로 주택금융연구원 담당자(stelakim@hf.go.kr)에게 이메일로 접수할 수 있다. 대학원생을 포함해 주택 금융 분야에 관심 있는 연구자는 누구나 참여 가능하다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr