"안전하지 않으면 작업중단"…삼성물산 '작업중지권' 보장

작업중지권으로 공사중단시 업체손실 보전

현장 위험요소 적극 발굴·제거하면 인센티브

[아시아경제 문제원 기자] 삼성물산이 모든 현장 근로자의 안전을 보장하기 위해 '작업중지권'을 전면 보장한다. 작업중지권 행사로 공사가 중단될 경우 협력회사에 대한 손실도 보전해줘 작업중지권의 실효성을 높인다.

삼성물산 건설부문은 현장 근로자의 작업중지권을 전면적으로 보장하기 위해 국내외 현장별로 근로자 작업중지권리 선포식을 가졌다고 8일 밝혔다.

산업안전보건법이 규정하고 있는 '급박한 위험'이 아니더라도 근로자가 안전하지 않은 환경이나 상황이라고 판단할 경우 작업중지권을 쉽게 행사할 수 있도록 했다.

삼성물산은 근로자가 눈치를 보지 않고 작업중지권을 행사할 수 있도록 실질적인 보상과 포상 제도를 전면 도입한다.

근로자의 작업중지권 행사로 공사가 중단되고 차질이 빚어질 경우 협력회사에 대해 손실을 보전해주기로 하고 이를 공사계약에 반영한다.

또 작업중지권 행사로 현장 위험요소를 사전에 발굴하고 제거하는데 적극 참여한 근로자에게는 인센티브를 지급할 예정이다.

삼성물산은 현재도 안전보건경영시스템에 작업중지권을 반영해 운영하고 있으나, 국내외 전 현장에서 근로자의 작업중지권 행사가 활성화 될 수 있도록 대대적인 시스템과 제도 개선에 나선다.

근로자가 쉽고 빠르게 작업중지권을 행사하고 조치 내용을 공유받을 수 있도록 사회관계망서비스(SNS)와 전용 어플리케이션, 핫라인 등 신고 플랫폼을 구축한다.

삼성물산은 사고위험발굴, 안전개선 아이디어 제안 등의 실적을 합해 근로자에게 포상하는 위험발굴 마일리지 제도를 운영 중인데, 지난해에만 총 36만건의 신고가 이뤄졌다. 근로자 작업중지권도 지난해 8400여건이 행사됐다.

삼성물산 관계자는 "안전은 경영의 제1원칙"이라며 "근로자의 작업중지권 보장 외에도 제도와 시스템을 개선해 현장의 안전, 환경 수준을 획기적으로 높여나갈 것"이라고 말했다.

