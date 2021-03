루헨스, 렌탈 고객 대상 ‘봄맞이 공기청정기 기획전’

봄철 한정 공기청정기 렌탈 시 다양한 할인혜택

[아시아경제 김희윤 기자] 원봉이 운영하는 가전 브랜드 루헨스는 공기청정기 렌탈 고객 대상으로 '봄맞이 공기청정기 기획전'을 실시한다고 8일 밝혔다.

이번 기획전은 오는 5월까지 공기청정기 주요 제품 렌탈시 할인 혜택을 제공한다. 렌탈료 할인 대상 제품은 루헨스 공기청정기 '힐링(WHA-300)', '메가(WHA-460)', '퓨어(WHA-500)'다. 신규 고객의 월렌탈료 할인과 함께 기존 정수기 등 제품 렌탈 고객의 행사 제품 렌탈시 월렌탈료 2000원, 신규 고객 1+1 렌탈시 월렌탈료 4000원의 할인혜택이 제공된다.

루헨스 공기청정기 '힐링(WHA-300)'은 360도 그릴 회전 청정 기능으로 오염된 공기를 효과적으로 흡입해 깨끗한 공기를 먼 곳까지 순환시킨다. 가습기 살균제 성분 불검출 테스트를 통과한 프리, 탈취, 초미세먼지 집진필터의 총 3단계 필터로 극초미세먼지를 효과적으로 관리한다. 또한 한국 실내공기청정기 단체표준인증인 CA 인증을 획득했다고 루헨스 측은 설명했다.

루헨스 관계자는 "가정에서 머무는 시간이 늘어나면서 전 계절에 에어 케어 제품이 필수품이 된 만큼 이번 공기청정기 기획전에 렌탈 고객의 많은 관심 바란다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr