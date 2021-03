쏘나타 판매부진에 현대차·모비스 아산공장 생산중단

[아시아경제 이창환 기자] 쏘나타 판매 부진으로 현대자동차와 현대모비스 아산공장이 일시적을 생산을 중단한다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 234,500 전일대비 500 등락률 -0.21% 거래량 272,087 전일가 235,000 2021.03.08 10:21 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 매도에도 코스피 상승 출발외국인, 3주 연속 '팔자'…반도체 가장 많이 팔아대기업 여성 등기임원 늘었지만…200대 상장사 73%는 여전히 '0명' close 와 현대모비스는 오는 12일까지 5일간 아산공장의 가동을 중단한다고 8일 공시했다. 생산 재개일은 오는 15일이다.

현대차는 "시장 수요 감소에 따른 탄력적 생산 공급을 위한 것"이라고 중단 사유를 밝혔다. 현대모비스도 현대차 아산공장 생산중단에 따라 같이 아산공장 생산을 일시 중단한다.

아산공장에서는 현대차의 대표 모델인 그랜저와 쏘나타를 생산하고 있다. 앞서 현대차 아산공장은 작년 연말에도 쏘나타 판매부진으로 일시 휴업한 바 있다.

그랜저는 작년부터 올해까지 최다 판매 차량으로 이름을 올릴만큼 크게 인기를 끌고 있지만 쏘나타는 판매량이 크게 감소한 상황이다.

현대차 측은 물량 조절 차원에서 가동을 일시 중단하는 것이라고 설명했다. 다만 최근 자동차 업계에 나타나고 있는 반도체 공급난으로 인한 휴업은 아니라고 밝혔다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr