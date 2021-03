[아시아경제 이선애 기자] SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 5,360 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,360 2021.03.08 00:00 장중(20분지연) 관련기사 SK네트웍스·SKC, 경영진 횡령·배임혐의 기소설에 거래정지'여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'SK네트웍스, 美무인매장 자동결제 솔루션 스타트업에 2500만달러 투자 close 는 “당사 최모 임원의 업무상 횡령 혐의에 대한 공소제기 사실을 확인했다”고 8일 공시했다.

혐의 발생 금액은 27억2281만원이다. 회사 측은 “당사는 본 건과 관련해 제반 과정에 대해 적밥한 절차에 따라 조치를 취할 계획”이라고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr