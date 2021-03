11번가, 예능형 라이브방송 코너 신설…‘라이브11’ MZ세대 공략

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 8일 라이브방송 코너 ‘라이브11(LIVE11)’에 쇼핑과 예능을 결합한 '쇼퍼테인먼트' 코너들을 신설했다고 8일 밝혔다.

이달부터 새롭게 선보이는 코너는 ▲집 밖에 못 나오는 시청자 대신 오프라인 매장을 습격하는 매장 털기 방송 ‘털업’(4월까지 격주 방송) ▲핫한 신상에 대한 시청자 궁금증을 꼼꼼히 해결해주는 리얼 리뷰 방송 ’찐텐 리뷰’(매주 화요일 오후 8시) ▲지역 생산자와 공동기획해 전국각지의 제철 특산물 먹방을 선보이는 ‘생(生)쑈’(매주 수요일 오전 11시) 등이다.

11번가는 실시간, 쌍방향 소통을 이어가는 라이브방송의 특성 상 시청자들의 참여를 이끄는 예능적 요소를 결합해 MZ세대와의 접점을 늘린다는 목표다. 또한 매주 특정 요일과 시간대의 고정 코너 운영을 통해 일회성이 아닌 연속적인 성격을 더욱 강화한다. 특히 찐텐 리뷰 코너의 경우 완판의 아이콘인 최세영 쇼호스트가 고정 MC로 나서 시청자와 꾸준히 소통할 수 있도록 운영한다.

배스킨라빈스 매장 털업 방송은 이날 오후 8시에 진행된다. 배스킨라빈스 매장 알바생이 알려주는 꿀팁 털기, 3월의 맛 아이스 허니버터아몬드와 화이트데이 신제품 털기부터 집에 있는 시청자들을 대신해 매장 곳곳에 숨겨진 혜택 쪽지를 찾아 푸짐한 혜택을 방송 중 제공할 예정이다. 블록팩 100원딜, 싱글레귤러 100원딜 등 경품 증정과 대표상품 6종 최대 50% 할인 등의 혜택들을 선보인다.

마켓프로즌 찐텐리뷰 방송은 오는 9일 진행된다. 쇼호스트 최세영이 최근 핫한 에어프라이용 냉동식품 브랜드 마켓프로즌 제품들을 직접 먹어보고 꼼꼼히 리뷰하며, 실시간으로 시청자들의 궁금증을 해결해 준다. SNS에서 핫한 뚱까스, 60새우 등 8종 인기상품을 라이브 혜택가로 할인 판매하며 방송 중 구매고객에게 푸짐한 사은품도 증정한다.

11번가 관계자는 “신규 코너 운영을 통해 일회성 방송에서 끝나는 것이 아니라 라이브11만의 차별화된 콘텐츠를 제공하고자 한다”며 “쇼핑이 하나의 놀이가 되는 시대에 MZ세대들이 선호하는 요소들을 계속해서 발굴해 시도하며 라이브방송 시장을 이끌어가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr