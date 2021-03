심야 배송 쿠팡 택배 노동자 숨진 채 발견...8일 택배노조 규탄집회

[아시아경제 박지환 기자] 쿠팡에서 심야 업무를 담당하던 택배 노동자가 숨진 채 발견됐다. 택배노조는 심야배송이 과로사로 이어졌다며 규탄 집회를 열 예정이다.

7일 택배연대노조는 쿠팡 송파 1캠프에서 심야·새벽 배송을 담당하던 이모(48)씨가 사망했다고 밝혔다.

경찰은 전날 오후 3시께 이씨와 연락이 닿지 않는다는 배우자 신고를 받고 출동해 서울 송파구의 한 고시원에서 그를 발견했다,

노조는 이씨가 돈을 벌기 위해 자녀와 배우자를 지방에 두고 서울로 올라와 홀로 고시원에서 생활하고 있었다고 알렸다.

이씨는 작년에 쿠팡에 계약직으로 입사해 근무하던 중 정규직으로 전환돼 근무했다. 배우자에게 수시로 심야 노동의 어려움을 호소했다고 전해졌다.

노조는 "고인의 임금은 한 달에 280만원으로 심야 노동을 전담한 것을 고려하면 최저임금을 갓 넘는 수준"이라고 말했다.

택배연대노조는 8일 오후 2시께 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 과한 심야배송이 이씨의 과로사로 이어졌다는 규탄 기자회견을 열 예정이다.

