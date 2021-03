[아시아경제 임춘한 기자] 국방부는 7일 군내 코로나19 확진자가 4명 추가됐다고 밝혔다. 확진자는 육군 간부와 병사, 군무원 각 1명, 해병대 군무원 1명 등이다.

전남 장성의 육군 간부는 민간 확진자와 동선이 겹친 것으로 확인되어 진단검사를 받았으나 음성이 나왔다. 이후 격리하던 중 증상이 나타나 재검사 결과 양성 판정을 받았다.

경기 이천의 육군 병사는 지방자치단체 지원 임무를 수행한 뒤 격리 중 증상이 나타났다. 경기 하남의 육군 군무원은 서울에 거주하는 가족 확진에 따른 진단검사 결과 양성으로 판정됐다.

경북 포항의 해병대 군무원도 가족 확진에 따른 진단검사에서 양성이 나왔다. 이로써 군내 코로나19 누적 확진자는 598명이며, 이 가운데 568명은 완치됐고, 30명은 치료 중이다.

