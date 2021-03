[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 ‘2021 수출기업 온라인 전시회 지원사업’에 참여할 기업 65개 사를 모집한다.

7일 도는 본사 또는 공장이 경기도에 있는 중소기업 중 전년도 수출 실적 2000만 달러 미만인 업체를 선정할 방침이다.

8일부터 오는 19일까지 경기중소기업 지원정보 종합 포털 '이지비즈'(www.egbiz.or.kr)를 통해 신청하면 된다.

참여기업으로 선정되면 검색엔진 마케팅 등 온라인 해외 마케팅을 비롯해 화상 수출 상담과 거래 제안까지 할 수 있도록 원스톱으로 수출 전 과정을 지원받는다.

도는 온라인 B2B 플랫폼인 트레이드 코리아 내 개별 기업 맞춤형 온라인 스토어를 제작하고 상품 동영상, 제품 상세설명 카탈로그를 등록해 비대면 방식 해외 마케팅을 지원할 계획이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr