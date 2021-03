강추위·고온, 극단적인 겨울…기온 변동폭 역대 2위

기온 변동폭 1973년 이후 두번째로 커

북극 온난화로 제트기류 약화해 찬공기 내려와

남쪽서 따뜻한 공기 유입되며 힘겨루기가 원인

[아시아경제 한진주 기자] 지난 겨울은 역대 최저·최고 기온 기록을 갈아치우며 역대 가장 큰 기온 변동폭을 기록했다. 12월과 1월에는 북극 온난화로 찬 공기가 남하하면서 한파가 찾아왔다가 2월에는 따뜻한 남풍이 유입되면서 봄 같은 따뜻한 날씨가 이어졌다.

7일 기상청이 발표한 '2020년 겨울철 기후분석 결과'에 따르면 지난해 12월부터 올해 2월까지 1973년 이후 평균기온 변동폭이 두번째로 컸다. 평균 최고기온 변동폭은 2위, 평균 최저기온 변동폭은 4위였다.

올해 1월7~10일에는 4일 연속 일 최저기온이 역대 가장 낮고, 1월21~25일에는 5일 연속 일 최고기온이 가장 높았다. 1월 평균기온 변동폭은 5.3도로 역대 가장 컸다.

2월에는 이동성고기압 영향으로 강한 햇볕이 더해져 최고기온 2위에 오르기도 했다. 2월 최고기온 변동폭은 5.7도로 1977년(6.5도)에 이어 두번째로 높았다. 2월 평균기온은 3.6도로 평년보다 2.5도 높고 최고기온 2위에 오르기도 했다.

지난 겨울 큰 눈과 비가 여러 차례 내렸지만 강수량은 적은 편이었다. 차고 건조한 대륙 고기압과 따뜻하고 건조한 이동성 고기압 영향으로 서해상에서 해수면 온도와 대기 온도차, 기압골 영향으로 눈과 비가 여러차례 내렸다. 강수량은 46.7mm로 1973년 이후 여섯번째로 적었다.

12월 중순부터 1월 초까지 이어진 한파는 북극 온난화로 제트기류가 약해진 것이 원인이었다. 우랄산맥 인근에 따뜻한 공기 덩어리가 정체하면서 북극의 찬 공기가 남하하기 쉬운 조건이 형성됐다. 여기에 열대 태평양에서 라니냐가 지속되면서 우리나라 북동쪽 저기압이 발달했다.

열대 서태평양에서 상승 운동이 활발해지면 중국과 몽골 부근 하강운동이 활발해지면서 겨울철에 찬 대륙 고기압이 강화되고, 우리나라 북동 해안에 저기압이 강화된다.

1월 말과 2월 말 전국에서 이상 고온현상이 나타나기도 했다. 남풍과 강한 햇볕, 푄 효과가 맞물리면서다. 1월 중순 이후 우랄산맥 부근 따뜻한 공기 덩어리가 약화되고 찬공기의 중심이 북동쪽으로 이동하면서 대기 하층에서 따뜻한 이동성 고기압 영향을 받았다.

이밖에 미국에서는 본토의 70% 이상이 눈으로 덮이고 텍사스 주에 이례적 폭설과 한파로 1조원 이상 재산 피해가 발생했다. 대만에서도 북극발 한파로 100명 이상이 사망하는 등 곳곳에서 기상재해가 발생했다.

박광석 기상청장은 "지난 겨울철은 강한 한파와 기습 폭설, 강한 바람 그리고 이상고온 현상 등 계절 내 기후변동이 급격하게 나타난 계절이었다"며 "기상청에서는 국민 실생활과 밀접한 기상재해 및 기후분석정보를 선제적으로 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr