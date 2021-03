정부, 中企 재택근무 무료 컨설팅 두배로 늘린다

고용부, 8~26일 '재택근무 종합 컨설팅' 참여기업 모집

400개 중소·중견기업에 12주간 맞춤형 무료 컨설팅 제공…작년의 두배

[세종=아시아경제 문채석 기자] 코로나19가 장기화되면서 정부가 기업의 재택근무제 도입 지원을 확대하기로 했다. 무료 재택근무 컨설팅을 제공 기업을 지난해보다 두 배로 늘릴 방침이다.

고용노동부는 올 상반기 재택근무 컨설팅에 참여할 400개의 중소·중견기업을 8~26일 모집한다고 7일 밝혔다. 이후 상반기 중 3회 내외로 추가 모집을 할 예정이다.

재택근무 컨설팅은 지난해 9월부터 시작된 한국판 뉴딜 사업이다. 코로나19 이후 재택근무의 현장 안착을 지원하는 게 목적이다.

지난해엔 총 212개소의 중소·중견기업 및 공공기관에 컨설팅을 했고 올해는 두배로 지원 기관을 늘렸다. 컨설팅 기간도 9주에서 12주로 확대했다.

한국생산성본부, 한국능률협회컨설팅, 한국표준협회 등 3개 전문 컨설팅 기관의 인사노무 컨설턴트와 정보기술(IT) 컨설턴트를 현장에 투입한다. 12주간 사업장 진단, 인사노무제도·IT 기반시설 도입 설계 및 정부지원제도 연계, 시범운영 및 사후관리를 한다.

참여를 희망하는 중소·중견기업은 우편과 전자우편으로 신청서 및 수행계획서 등 작성서류와 사업자등록증, 고용보험 완납증명원 등 구비서류를 내면 된다.

민길수 고용부 고용지원정책관은 "재택근무가 더 활성화돼 기업의 생산성 강화와 근로자의 일·생활 균형 증진을 도모하고, 코로나19 같은 비상상황에 업무 연속성을 확보하는 등 미래의 사회·경제구조에 긍정적인 효과를 가져오길 기대한다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr