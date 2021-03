美 30대 여성, 아시아계에 침 뱉고 인종차별 발언해 체포

[아시아경제 임춘한 기자] 아시아계가 운영하는 상점에서 물건을 훔치고 아시아계에게 인종차별적 발언을 하며 침을 뱉은 30대 미국인 여성이 경찰에 체포됐다고 미국 언론이 6일(현지시간) 보도했다.

이 보도에 따르면 미국 캘리포니아주 마운틴뷰경찰은 5일 캐런 인먼(39)을 아시아계를 겨냥한 2건의 범죄에 연루된 혐의로 체포했다.

인먼은 지난달 13일 마운틴뷰 시내의 한 상점에서 식료품과 의류를 훔친 혐의를 받고 있다. 경찰에 따르면 인먼은 당시 상점 주인이 아시아계 혈통이기 때문에 자신은 돈을 낼 필요가 없다고 말했다. 또 인먼은 비슷한 시기 시내 한 식당에서 아시아계를 포함한 다른 손님 2명에게 소리를 지르며 인종차별적 발언을 하고 침을 뱉은 혐의도 받고 있다.

이 사건 뒤 인먼은 경찰에 구금됐으나 피해자들이 처벌을 원치 않는다고 밝혀 곧 풀려났다. 그러나 경찰은 증오범죄에 대해서는 선제적으로 수사한다는 규정에 따라 수사를 계속했고 샌타클래라카운티 지방검사실과도 협의했다. 그 결과 검찰은 증오범죄 혐의를 적용할 수 있다고 결론 내렸고 체포영장이 발부됐다.

마운틴뷰경찰의 크리스 셩 서장은 "마운틴뷰에서 증오범죄는 용인된 적이 없고 앞으로도 용인되지 않을 것"이라며 "우리는 이런 증오범죄를 심각하게 받아들이며 낱낱이 수사할 것"이라고 말했다.

