한화, 우주사업 전담팀 '스페이스 허브' 출범…김동관 사장 지휘

[아시아경제 정현진 기자] 한화그룹이 우주 사업 전반을 총괄할 '스페이스 허브'를 출범한다. 김승연 한화그룹 회장의 장남인 김동관 한화솔루션 사장이 스페이스 허브 팀장을 맡으며 한화에어로스페이스의 우주 사업을 총괄하게 된다.

한화에어로스페이스는 한화그룹 내 흩어져 있던 핵심 기술을 한 곳에 모은 스페이스 허브를 출범한다고 7일 밝혔다. 한국형 발사체 '누리호' 개발에 참여한 한화에어로스페이스 엔지니어들이 허브의 중심을 담당하고, 한화시스템의 통신·영상장비 전문인력과 한화의 무기체계 분야별 전문인력, 한화에어로스페이스가 최근 인수한 민간 인공위성 기업 쎄트렉아이 측도 향후 참여하게 될 것으로 보인다.

장기적으로 한화에어로스페이스 발사체에 쎄트렉아이의 인공위성을 싣고, 한화시스템의 통신체계를 탑재하는 방식으로 우주 사업을 추진할 수 있다고 한화그룹은 설명했다. 한화 관계자는 "허브는 각 회사의 윗단에 있는 조직이 아닌 현장감 넘치는 우주 부문의 종합상황실"이라고 말했다.

스페이스 허브는 김 사장이 이끌게 된다. 김 사장은 지난달 26일 한화에어로스페이스의 등기 임원으로 추천됐다. 김 사장은 "세계적인 기업들과 경쟁하기 위해서는 전문성과 전폭적인 지원이 필요하다고 봤다"면서 "엔지니어들과 함께 우주로 가는 지름길을 찾겠다"고 말했다.

한화는 스페이스 허브를 통해 해외 민간 우주 사업의 트렌드를 모니터링하고 연구 방향과 비즈니스 모델을 설정할 계획이라고 설명했다. 스페이스 허브는 향후 발사체, 위성 등 제작 분야와 통신, 지구 관측, 에너지 등 서비스 분야로 나눠 연구·투자에 집중하게 된다. 해당 분야 인재도 적극적으로 영입할 예정이다.

미국에서 태양광 모듈 시장 1위 기업인 한화솔루션의 태양광 기술, 한화솔루션이 인수한 미국 수소·우주용 탱크 전문 기업 시마론의 기술 등을 우주 사업과 연계하는 방안도 검토한다. 김 사장은 "누군가는 해야 하는 게 우주 산업"이라면서 "사회적 책임을 다한다는 자세로 개발에 나서겠다"고 말했다.

모건스탠리에 따르면 세계 민간 우주시장 규모는 2040년 약 1조1000억달러(약 1220조원)까지 성장할 것으로 전망된다. 한화에어로스페이스 측은 "현재 우리의 기술로 단기간에 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 더 많은 투자가 필요할 수 있다고 보고, 구체적인 투자 규모를 검토하고 있다"면서 "재원은 자체 민간 투자에 더해 국가적 기술 확보 차원에서 정부의 지원도 필요할 것으로 보고 있다"고 밝혔다.

